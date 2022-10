Puinhoop houdt aan: weer personeel geschorst in tbs-kliniek Oostvaarders

Goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf melden de schorsingen, die zijn bevestigd door de nieuwe interim-directeur Cees Niessen. Die is net aangesteld na een forse reeks van incidenten onder het personeel in het forensisch psychiatrisch centrum in Almere. Er zijn inmiddels tien incidenten in onderzoek geweest of nog altijd in onderzoek. Het gaat om ernstige integriteitsschendingen.

„Het klopt dat er drie medewerkers op non-actief zijn gesteld. Dat is altijd erg vervelend. Ik ben net begonnen en er gebeurt van alles. Ik wil erop wijzen dat onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. En ik wil het wel graag opnemen voor de 99 procent van de medewerkers dat hartstikke goed werk verricht”, aldus Niessen.

Verkrachting

Deze krant onthulde vorige maand dat twee medewerkers per direct waren ontslagen. Een behandelaar op verdenking van verkrachting van een tbs’er in de kliniek; en een sociaal-cultureel medewerkster omdat ze een seksuele relatie zou hebben onderhouden met een patiënt in de kliniek. Dit is ten strengste verboden. Kort na de publicaties stapte de directeur op.

De interne schandalen leidden tot een vergaand ingrijpen van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Hij stelde een interim-directeur aan die voor een verandering in de kliniek moet zorgen ’ten aanzien van integriteit en omgangsvormen’. De kliniek moet zich periodiek aan de Dienst Justitiële Inrichtingen verantwoorden over de voortgang. Een ’externe partij’ gaat een onderzoek binnen de kliniek uitvoeren.

Inmiddels zijn zeker twee leidinggevenden op non-actief gesteld wegens signalen van ontoelaatbaar gedrag richting verschillende medewerkers. De puinhoop binnen de kliniek is uniek. Nog nooit werden binnen zo’n korte tijd zo veel mensen geschorst. Dat een tbs-kliniek onder curatele wordt geplaatst, gebeurt maar zeer zelden.