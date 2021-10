Ov-personeel slaat alarm om overlast asielzoekers: ’Dagelijks raak tussen Emmen en Zwolle’

„Het is op dit moment dagelijks raak op Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle”, zegt Wim Eilert namens de Vakbond van Machinisten en Conducteurs (VVMC). „Nu er een grote toestroom is van asielzoekers naar Nederland, zien wij helaas ook een piek in geweld op de trein. Het gaat voornamelijk om vreemdelingen uit veilige landen die voor problemen zorgen.”

Volgens de bestuurder gaat het onder meer om intimidatie, schelden, spugen en fysiek geweld van de vreemdelingen. „Je moet dan denken aan personen die stenen gooien maar ook rake klappen aan personeel uitdelen”, weet hij. „De problemen ontstaan voornamelijk tijdens de kaartcontrole, omdat ze geen geldig vervoersbewijs hebben.” De VVMC heeft geen cijfers over het aantal aangiftes dat is gedaan.

’Schering en inslag’

Ook FNV-bestuurder Edwin Kuiper herkent de problematiek: „Het is nu echt schering en inslag. Drie medewerkers op de treinverbinding zijn de ziektewet ingeslagen doordat ze zijn geconfronteerd met ernstig geweld en vechtpartijen. Dat is natuurlijk totaal onacceptabel.”

Personeel laat weten dat het vaak om mensen gaat die zich vervelen in Ter Apel en daarom vertier gaan zoeken elders in het land, zegt hij. „Ze proberen dan vanuit het dorp zonder kaartje met de bus en trein te reizen, om dan in de stad op zoek te gaan naar bijvoorbeeld een coffeeshop. Het gaat om mensen die zich stierlijk vervelen en ervoor kiezen ernstige overlast te veroorzaken.”

Speciale pendelbus

„Ook op de speciale pendelbus die voor asielzoekers wordt ingezet tussen het station in Emmen en Ter Apel zie je de laatste tijd meer problemen”, vertelt Kuiper. „Zo zijn er incidenten geweest waar er ramen van de bus zijn ingeslagen door asielzoekers. Chauffeurs kiezen dan soms eieren voor hun geld, omdat ze niet in elkaar willen worden geslagen.”

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, laat desgevraagd weten zelf op dit moment geen toename van overlast te zien op de bus in de gemeente.

Boa’s in de trein

Wim Eilert vindt dat er voor de Vechtdallijn maatregelen nodig zijn. „Om de veiligheid te vergroten op de trein moet er worden ingezet op boa’s in de trein”, aldus Eilert. „Het personeel wil namelijk een veilige werkomgeving. Zoals het nu gaat kan het absoluut niet meer langer.”

Een woordvoerder van Arriva constateert dat er sprake is van een groeiend aantal incidenten op de trein. De zegsman zegt geen overzicht te hebben van hoe vaak asielzoekers verantwoordelijk zijn voor de ernstige overlast.

’Algemeen gevoel van onveiligheid’

De woordvoerder wil wel kwijt dat het gaat om onacceptabel gedrag, dat Arriva niet tolereert. „Het algemene gevoel van onveiligheid bij onze collega’s wordt er door de toename van incidenten niet beter op.”

Arriva in gesprek is met provincie, gemeenten, politie en vakbonden om de problematiek aan te pakken. „Eén simpele oplossing voor deze problematiek is er niet”, zegt de zegsman. „Voor de herfstvakantie een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met alle betrokken partijen, waaraan binnenkort een vervolg wordt gegeven.”