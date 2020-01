Insluipende jongeren vinden hennepkwekerij in wokrestaurant Ewijk

In het pand stonden zo’n zevenhonderd tot duizend hennepplanten, zo meldt De Gelderlander. De jongeren waren op eigen beweging het pand binnengegaan omdat ze zich afvroegen wat er in het leegstaande pand gaande was. Op de eerste verdieping troffen de insluipers in meerdere kamers hennepplanten aan. De inbrekers schakelden daarop direct de politie in.

Acht agenten kwamen uiteindelijk ter plaatse. De hennep bleek al geoogst. Bij aankomst was er geen verdachte in het pand aanwezig. Er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht. Volgens de politie werd de stroom illegaal afgetapt.

Tekst gaat door onder de foto.

Ⓒ PERSBUREAU HEITINK

’Verbouwing’

De nieuwe eigenaren van het restaurant waren vorig jaar wegens een verbouwing voornemens de deuren van 14 januari tot en met 1 maart te sluiten. De wok ging echter nooit meer open.