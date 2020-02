China veroordeelt Zweeds-Chinese boekverkoper

De 55-jarige Minhai werd in januari 2018 opgepakt, vermoedelijk omdat hij kritische en speculatieve boeken over Chinese politici schrijft en verkoopt. Hij werd in 2015 al eens ontvoerd toen hij op vakantie in Thailand was, naar verluidt door China. Met hem verdwenen toen vier andere boekverkopers, die eveneens later in China opdoken als gedetineerden. Zij keerden al eerder terug naar Hongkong, waar ook Gui zijn thuisbasis heeft.

De Zweedse organisatie Svenska PEN kende Minhai in november de Tucholsky Prijs toe, bedoeld voor schrijvers en uitgevers die worden vervolgd of bedreigd of zijn verbannen uit hun land. China reageerde woedend op de toekenning.