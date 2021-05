Buurt spaart voor nieuwe buggy voor beschoten peuter bij metrostation Amsterdam

Buurtplatform Hart voor de K-buurt, dat ook de organisatie van de demonstratie van afgelopen zaterdag op zich nam, is een inzamelingsactie gestart voor de moeder, die overigens meer kinderen heeft. Met z’n vieren liepen ze maandagavond langs het metrostation toen er om hen heen een schietpartij uitbrak. Het tweejarige kind werd in haar voetje geraakt.

Tijdens het grootschalige politieonderzoek was de achtergelaten buggy duidelijk te zien voor omstanders. Dat deed in eerste instantie het ergste vrezen. De moeder was samen met het kindje naar het ziekenhuis. Maar na een nacht mochten zij weer huiswaarts keren.

De buurt organiseerde zaterdag 15 mei 2021 een protestdemonstratie. „De moeder van de baby die geraakt werd, heeft de organisatie laten weten er van onder de indruk en dankbaar voor te zijn. Daarnaast zit ze met een probleem: haar kinderwagen is stuk. Stuk geschoten door de kogels van het geweld op straat die haar baby raakten”, laat Hart voor de K-buurt weten.

Het buurtplatform haalt deze maand via Why Donate geld op voor de moeder. „Mocht er geld over zijn, dan wordt dat allemaal ook aan de moeder geschonken of aan een bestemming die zij het wil geven. Dat zal haar en haar gezin kunnen helpen met het doorkomen van alle toestanden die ze hebben doorgemaakt”, besluit het buurtplatform.