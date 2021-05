Foto viraal van duiker die migrantenbaby redt: ’Wat een held!’

Duizenden migranten probeerden zwemmend de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika te bereiken. Een moeder die haar baby op haar rug had gebonden was dusdanig in de problemen gekomen dat duiker Juan Francisco Valle de baby moest redden van de verdrinkingsdood.

In een interview met de Spaanse krant El País zegt Valle, die al 12 jaar voor een speciale eenheid van de Guardia Civil werkt, dat hij nog nooit zoveel „wanhopige mensen” had gezien. Hij weet niet of het baby’tje een jongen of een meisje was. Volgens de krant is de baby nu wel veilig. Hoe het met de moeder van de baby gaat, is niet duidelijk.

De foto van de reddingsactie gaat viraal op internet en is in een paar dagen tijd duizenden keren gedeeld. In de reacties onder de foto bedanken mensen de Guardia Civil en noemen ze Valle een held. Tegelijk krijgen de autoriteiten ook kritiek op de behandeling van de migranten, van wie sommigen terug de zee in zouden zijn gedreven.