Twee aangehouden mannen wegens vermist meisje (15) weer vrij

Binnenland

Twee mannen aangehouden vanwege vermissing 15-jarige Bianca

De politie heeft woensdagmiddag in Zundert in Noord-Brabant twee mannen aangehouden die mogelijk meer weten over de vermissing van een 15-jarig meisje. Zij raakte op 16 augustus rond 18.45 uur vermist in Ossendrecht en is nog steeds niet terecht. De politie en haar naasten maken zich zorgen over het...