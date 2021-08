Dip in zomerweer: windvlagen en fikse buien op komst

Die waarschuwen campinggangers voor met name de maandag. Dan kan het in het noorden van het land tot windstoten van 90 kilometer per uur komen. Bepaald geen pretje als je in eigen land aan het kamperen bent.

„Terwijl het zondag op veel plaatsen heel aangenaam zomerweer is met temperaturen van 21 tot lokaal 27 graden, keldert het kwik maandag naar op sommige plaatsen slechts 17 graden. De stevige wind maakt het voor het gevoel nog een paar graden kouder”, aldus meteoroloog Yannick Damen.

En dan gaat het dus ook nog eens stevig waaien. In de namiddag en avond staat de wind het hardst te blazen. „Wie in de provincies Noord-Holland, Friesland of Groningen de weg op gaat, raden we aan goed op te letten. Met name op de Afsluitdijk, maar ook op andere dijken in de kustgebieden kunnen windvlagen tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden”, aldus het weerbureau.

Zomerse temperaturen

Damen heeft ook goed nieuws, aangezien het weer gedurende de week opknapt. Dinsdag stijgt de temperatuur al iets, later in de week is er een kleine kans dat we regionaal weer de zomerse temperaturen aantikken. Bovendien kan het allemaal veel erger. Zo is het op 16 augustus wel eens 14,1 graden geweest. En over de gele linie gezien is augustus ook niet bijzonder koud.

„De laagste maximumtemperatuur ooit gemeten in de hele maand augustus bedraagt 11,6 graden. Deze bizar lage waarde werd op 13 augustus 1912 genoteerd te Maastricht. Dit soort zomertemperaturen zijn tegenwoordig niet meer voor te stellen. Door de opwarming van het klimaat is de kans uiterst klein dat het ooit nog zo koud wordt in de zomer”, aldus de meteoroloog.