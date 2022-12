Poetin op Krimbrug, Zelenski ’antwoordt’ met bezoek aan het front in de Donbas

Oekraïne viert dinsdag de ’Dag van de Strijdkrachten’ en daarom reisde de president af om zijn troepen een hart onder de riem te steken. „Jullie zijn de voorpost van onze onafhankelijkheid”, aldus Zelenski tegen de militairen.

De president nam ter plekke een video op waarin hij lijkt te spreken bij Slovjansk, op zo’n 50 kilometer van de de stad Bachmoet waar zware gevechten plaatsvinden.

Zelenski bevond zich met het bezoek in de door Rusland formeel geannexeerde provincie Donetsk.

Het bezoek aan de Donbas komt daags na het bezoek van de Russische president Poetin aan de Krimbrug. Poetin inspecteerde de herstelwerkzaamheden die daar plaatvinden sinds een explosie in oktober een groot deel van de prestigieuze brug verwoestte. Poetin reed tijdens het bezoek zelf in een Mercedes over de brug. Sinds het begin van de oorlog in februari was Poetin niet zo dicht bij het front.