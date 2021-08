Loting GP Zandvoort brengt racefans vreugde én verdriet: ’Dit is wel heel zuur’

Binnenland

Veel kaarthouders horen slecht nieuws: niet naar F1 in Zandvoort

De kogel is door de kerk. F1-fans hebben te horen gekregen of ze wel of niet naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort mogen komen. Wegens de coronaregels was slechts twee derde van de kaarthouders welkom, en na een ’complexe puzzel’ hebben de gelukkigen nu gehoord dat ze welkom zijn en mogen anderen zi...