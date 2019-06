Veel regen tijdens Pinksteren

Zaterdag begint herfstachtig koel met een stormachtige wind aan zee en maxima van 16 tot 19 graden. Lokaal kan een bui vallen en op sommige plaatsen is er kans op onweer.

Pinksteren wordt net iets warmer met 17 graden op de wadden tot 22 graden in Limburg.

Zondag

Zondag blijft het waarschijnlijk droog. Eerste pinksterdag staat er slechts een zwakke tot matige zuidwestenwind en met maxima van 17 à 18 graden in de kustgebieden tot 22 in Limburg is het heerlijk weer.

De zon heeft concurrentie van wolkenvelden en daardoor is het voor het gevoel niet te warm, maar ook niet fris. De temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. Op een lokale bui na blijft het droog en het is dan ook ideaal weer om eropuit te trekken.

Tweede Pinksterdag

Maandag, tweede pinksterdag, bevindt de grens van zomerse warmte en koele lucht zich in de buurt van ons land. Precies op dit grensvlak kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Wie naar Pinkpop gaat, doet er dus verstandig aan de weerradar in de gaten te houden.

Vrijdag

Morgen is het een stuk warmer met maxima van 22-27 graden. Aanvankelijk is het vrij zonnig, maar in de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en trekt een buienzone over het land.

Vooral in het noorden kunnen de buien fel zijn met onweer, windstoten en hagel. In de loop van de avond trekken de buien weg, maar blijft het nog een tijdje onstuimig. De zuidwestenwind wordt vrij krachtig boven land en krachtig tot hard in de kustgebieden. Aan zee kan het stormachtig waaien.