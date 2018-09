Podium voor Afrikaans it-talent

Oprichter Ernesto Spruyt merkte bij zijn eerdere startup Mobbr dat er een gebrek was aan goede, flexibele softwareprogrammeurs. Vanuit een behoefte aan meer zingeving in zijn loopbaan, ging hij op zoek naar een manier om in dat gat te springen en bij te dragen aan een betere wereld.

Een rondje Google leidde de ondernemer naar het bedrijf Butterfly Works, dat met het opzetten van gratis it-opleidingen in Afrika hoopte dat aanbod van talent vraag zou creëren. Spruyt: ,,Precies wat ik zocht: 7000 alumni met de juiste vaardigheden, maar met beperkte toegang tot werk.” Samen met Butterfly Works, waar Michiel Huisman toen directeur was, richtte hij Tunga (‘bouwen’ in het Swahili) op.

Tunga begeleidt de ontwikkelaars vooral op het gebied van communicatie met de klant: workflow, het nakomen van deadlines en proactiviteit. „Dat is erg belangrijk, want opdrachtgever en –nemer zien elkaar niet. Ook zijn er culturele verschillen.” Anno 2018 staan er 180 programmeurs in het bestand. ,,We zouden dat aantal morgen kunnen verdubbelen, maar we moeten gecontroleerd groeien.”

Tunga richt zich nu op it, omdat er veel vraag naar is. „Maar als design morgen groot wordt, kunnen we bij wijze van spreken de focus verleggen”, legt Spruyt de veelzijdigheid van het concept uit. Klanten zitten overal ter wereld, de programmeurs komen vooral uit Uganda, Kenia, Nigeria en Egypte. ,,Ik heb mijn doel bereikt als Tunga 1000 man aan het werk heeft gezet.”