Geen vervolging racistische spreekkoren FC Den Bosch - Excelsior

Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira werd volgens het OM vanaf de tribune „meest weerzinwekkende dingen” toegeroepen, maar het is onduidelijk gebleven wat er door wie is gezegd. Daarmee is er niet genoeg bewijs voor een strafzaak. „Alleen vermoedens zijn niet genoeg zijn, het gaat om bewijs”, aldus het OM.

Beelden van schreeuwende mensen hebben dat bewijs niet geleverd, stelt justitie. Het OM schakelde onder meer liplezers in om helderheid te verschaffen, maar die kwam niet „tot een eenduidige vertaling van wat er is geroepen.”

Het onderzoek is afgesloten. „Het is treurig dat onduidelijk is gebleven wie zich die middag zo schandelijk, kwetsend en strafbaar heeft gedragen”, zegt het OM. „De impact van deze woorden mag niet onderschat worden.”

Ahmad Mendes Moreira is maandag ingelicht over de resultaten van het onderzoek. Volgens het OM begrijpt ook hij dat voor een succesvolle vervolging voldoende bewijs noodzakelijk is.