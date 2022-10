Komt er wel of geen azc in Noordoostpolder? Bant niet gerust op afloop asieloverleg

Binnenland

Rechter: kinderen en kwetsbare asielzoekers mogen niet in noodopvang

Alle asielzoekers moeten volgens minimale eisen worden opgevangen. Het COA en de Staat moeten per direct stoppen met het plaatsen van medisch kwetsbare asielzoekers en jonge kinderen in de crisisnoodopvang. Dat heeft de Haagse rechtbank geoordeeld in het kort geding dat Vluchtelingenwerk had aangesp...