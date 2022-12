Dankzij een stengel bleekselderij weet een man trouwringen terug te vinden in 20 ton afval

Kevin Butler uit Windham was onlangs zijn keuken aan het opruimen en bracht daarna het huisvuil naar de container, toen hij zich te laat realiseerde dat hij een grote fout had gemaakt. Zijn vrouw had namelijk hun trouwringen schoongemaakt en die in een stukje keukenpapier laten drogen. Butler was daar niet van op de hoogte en had zonder het te weten de trouwringen bij het afval gegooid.

In een poging om de ringen toch terug te vinden, reed de man naar het lokale sorteercentrum en sprak er de afvalophalers aan. „Ik ben vrij zeker dat ik ze heb weggegooid”, vertelde hij hen. Samen met de medewerkers bekeek hij de camerabeelden van de afvalophaaldienst om hun zoekveld te verkleinen. Daarna zochten ze met een graafmachine tussen de twintig ton afval op de stortplaats. Na enkele uithalen van de machine, spotte Butler iets dat de zoektocht een stuk gemakkelijker maakte.

Hij zag namelijk een stengel bleekselderij uit een vuilniszak steken. Hij was er zeker van dat hij zulke stengels net had weggegooid. Ze haalden de zak uit de hoop en begonnen die te doorzoeken. Uiteindelijk was het het laatste zakdoekje dat de vuilnismannen openden. Maar Butler had zijn trouwringen terug. Hij trakteerde iedereen van de stortplaats daarna nog op pizza om hen te bedanken.