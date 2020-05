Hoe de eindbazen van de lockdown zelf falen

Premier Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel werden wereldnieuws. Ⓒ ANP

Londen - Groot-Brittannië is in de ban van een schandaal rond Boris Johnson-adviseur Dominic Cummings, die de coronaregels aan zijn laars lapte. Hij is niet de eerste. Meer politici komen in gênante situaties terecht. Een overzicht van moralistische coronabestrijders die een heilig boontje blijken en de coronaregels die ze het volk opleggen, zelf overtreden.