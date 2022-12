Premium Het beste van De Telegraaf

Drie jaar cel en tbs geëist tegen Najim T. voor schudden aan ladder Haagse glazenwasser stortte meters naar beneden na ruzie over geld

Door Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

„Ik sta heel voorzichtig weer op de ladder, maar ik kan echt niet meer hetzelfde aantal uren draaien als eerst”, aldus glazenwasser Michel Vermeulen.

Den Haag - Glazenwasser Michel, zeer geliefd in de Haagse Schilderswijk, brak bijna ieder bot in zijn lichaam en verloor een flink deel van zijn zicht toen hij op 14 december vorig jaar van metershoog van zijn ladder viel aan de Stortenbekerstraat, midden in de Schilderswijk. Dat kwam omdat Najim T. aan zijn ladder schudde, na een conflict over een rekening.