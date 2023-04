Premium Het beste van De Telegraaf

Cindy Huijgen werd geadopteerd Telegraaf-correspondent zoekt biologische ouders: ’Je ogen lijken op die van mensen uit deze streek’

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Als baby werd Cindy achtergelaten bij een openbaar toilet. Terug op precies dezelfde plek blijkt daar nu een kantoorgebouw te staan.

Ik ben correspondent in China geworden omdat ik mijn geboorteland beter wilde begrijpen. In 1993 werd ik als peuter door Nederlanders geadopteerd. Nu, dertig jaar later, ben ik in mijn geboortestad Guiyang om meer te leren over de omstandigheden die tot mijn adoptie hebben geleid.