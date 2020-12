Top 2000: na corona eindelijk iets anders om over te praten

Dj’s Frank van ’t Hof en Wouter van der Goes met pianist Wibi Soerjadi (v.l.n.r.), die op Billy Joels Piano man stemt. Ⓒ Ben Houdijk

De stemweek van radiospektakel de Top 2000 is de ultieme voorpret, zegt dj Wouter van der Goes. Samen met NPO Radio 2-collega Frank van ’t Hof bezorgt hij door het hele land pakketten met parafernalia van de ’lijst der lijsten’, terwijl luisteraars hun stem uitbrengen op hun favoriete liedjes. En passant peilen de dj’s de sfeer in coronatijd.