Bizarre wending: Noorse miljonair zelf opgepakt na verdwijnen vrouw

Anne-Elisabeth is sinds 31 oktober 2018 spoorloos. Ze werd vermoedelijk in de badkamer van haar woning in Lørenskog, een voorstad van Oslo, overvallen en ontvoerd, zo was lange tijd het vermoeden.

Er werd onderhandeld met ’ontvoerders’ die zo’n 9 miljoen euro in bitcoins eisten. Tom Hagen zou al 100.000 euro hebben overgemaakt, schreven de Noorse media op enig moment.

Maar er wás helemaal geen sprake van ontvoering, vermoedt de politie. „Er is dus nooit sprake geweest van een echte onderhandelingspartner”, zo luidt de verklaring. De politie spreekt van een ’duidelijke, geplande misleiding’.

Medeplichtigheid

Agenten arresteerden de 70-jarige Hagen toen hij zijn huis in de gemeente Lørenskog verliet om naar zijn werk te gaan, zo schrijven Noorse media. De omgeving werd afgezet.

De politie maakt de arrestatie bekend. Ⓒ Expressen TV

Tom Hagen wordt verdacht van moord of medeplichtigheid aan de moord op zijn vrouw. Wel benadrukt de politie dat er nog enkele ’open eindjes’ zijn en dat nog niets vaststaat, maar dat de politie deze hypothese, waarin Tom Hagen zelf een rol speelde, nu het meest waarschijnlijk lijkt.

Al eerder, in juni 2019, maakte de politie bekend dat de vrouw vermoord was en dat de ontvoering mogelijk in scene was gezet. Kort daarna werd echter, volgens een advocaat van de familie althans, een levensteken gezien.