Chinese VN-gezant: eerst virus verslaan, dan onderzoek naar herkomst

Chen kreeg tijdens een digitale bijeenkomst de vraag wanneer de Wereldgezondheidsorganisatie een uitnodiging zal krijgen om te komen onderzoeken hoe het virus precies is ontstaan. Het dook eind vorig jaar op in de Chinese miljoenenstad Wuhan.

De diplomaat beklemtoonde dat China niet „allergisch” is voor onderzoeken. Hij stelde wel dat de juiste prioriteiten gesteld moeten worden en dat zo’n onderzoek ook in de juiste „atmosfeer” moet plaatsvinden.

De huidige atmosfeer is volgens Chen verzuurd geraakt door „politiek gemotiveerde” beschuldigingen aan het adres van China. Zijn land zou worden „belasterd en gedemoniseerd” om de wijze waarop het de uitbraak heeft aangepakt.

VS: virus komt uit laboratorium

Chen verwees onder meer naar beschuldigingen van de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn dat het virus afkomstig is uit een laboratorium bij Wuhan.

De Chinese VN-gezant noemde het „zeer zorgwekkend” dat een Amerikaanse topfunctionaris dergelijke uitspraken doet. Hij stelde dat de Amerikaanse regering de aandacht probeert af te leiden van het eigen onvermogen om verspreiding van het virus in de VS te voorkomen.

WHO-expert Maria Van Kerkhove benadrukte later dat het „cruciaal” is dat de herkomst van het virus grondig wordt onderzocht. Dergelijk onderzoek is volgens haar nodig om vergelijkbare crises in de toekomst te kunnen voorkomen. Ze stelde dat nog met Peking wordt gesproken over een onderzoeksmissie die moet uitzoeken „wat er in het begin gebeurde.”