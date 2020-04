Metro stopt als krant

De coronacrisis heeft de gratis krant zwaar getroffen. Nadat eerst de oplage al stevig werd teruggebracht, omdat het aantal reizigers in het openbaar vervoer met 85 procent daalde, werden vanaf 18 maart de drukpersen volledig stilgezet. Dat wordt nu permanent.

Metro kwam voor het eerst uit in juni 1999, tegelijk met Sp!ts. De gratis kranten moesten met elkaar de strijd aan gaan om de gunsten van de gebruiker van het openbaar vervoer. Mede door de verspreiding op de stations werd Metro achter De Telegraaf de grootste krant van Nederland.

In 2012 werd Metro overgenomen door de Telegraaf Media Groep, wat ook Sp!ts al in bezit had. Die twee werden in 2014 samengevoegd, waarna alleen de Metro overbleef als gratis krant in het OV.