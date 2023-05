Killer Richard de W. niet naar Nederland: in India behandeld

Dat heeft het Hooggerechtshof in New Delhi maandag bepaald, zo melden Indiase media. De 53-jarige Ridderkerker had verzocht om naar zijn moederland te gaan om, zo luidde zijn verzoek, behandeld te worden aan paranoïde schizofrenie. Het alternatief dat hij opperde, om in een gespecialiseerd ziekenhuis in India te worden opgenomen, is wel gehonoreerd. Hij krijgt al enige tijd consulaire bijstand, liet een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs weten aan De Telegraaf.

Het Hooggerechtshof droeg de regering van Jammu, waar hij in de gevangenis zit, op onze landgenoot over te brengen. De hoogste rechtbank voegde toe dat De W. na de behandeling weer moet worden teruggebracht naar de cel, in afwachting van het proces tegen hem, dat na tien jaar nog altijd niet inhoudelijk was gevoerd.

De W. zou in 2013 de Britse toeriste Sarah Groves met tientallen messteken hebben afgeslacht. Hij bekende al snel schuld en was naar eigen zeggen onder invloed van drugs. Inmiddels stelt zijn advocaat Rohan Garg dat zijn cliënt ten onrechte met de moordzaak in verband wordt gebracht en onschuldig is. De W. stelt dat zijn gezondheid na tien jaar gevangenschap in het Aziatische land steeds verder achteruit gaat en dat zijn mensenrechten worden geschonden.