Huis stemt in met afzettingsproces tegen Donald Trump

President Donald Trump in Battle Creek, Michigan. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Een meerderheid ging woensdag akkoord met de eerste van twee aanklachten die tegen Trump zijn opgesteld. Dat betekent dat in de Senaat een rechtszaak wordt gestart waar uiteindelijk bepaald wordt of Trump schuldig is en wordt afgezet.