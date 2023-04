’Ondernemer verwekt binnen een jaar drie kinderen bij verschillende medewerksters’

Het opmerkelijke verhaal komt naar buiten omdat de eerste vrouw de ondernemer nu aanklaagt, omdat hij het kind niet wil erkennen.

Mario S. staat aan het hoofd van een zorgbedrijf met drie vestigingen in de Italiaanse regio Lazio. Hij heeft ongeveer 30 mensen in dienst.

In de steek gelaten

In februari 2022 zou hij volgens Italiaanse media een relatie zijn begonnen met een medewerkster. De vrouw werd kort daarna zwanger. De relatie duurde echter niet lang en de aanstaande moeder zou door Mario S. in de steek zijn gelaten. In januari 2023 beviel ze volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera van een jongen.

Mario S. zou verder zijn gegaan met het daten van de volgende medewerkster, die na korte tijd ook zwanger werd. Dit kindje wordt in juni verwacht. Deze relatie zou ondertussen ook al verbroken zijn.

Daar houdt het niet op voor Mario. Er is nu namelijk een derde medewerkster opgedoken, die ook beweert zwanger te zijn van de ondernemer. Deze baby wordt in oktober verwacht.

Rechtszaak

De ondernemer moet zich nu verantwoorden in de rechtbank. „Hij heeft tot nu toe altijd geweigerd een dna-test te ondergaan. Maar dat zal hij moeten doen als onderdeel van de komende gerechtelijke procedure”, legt de advocaat van de eerste vrouw, Antonio Carugno, uit aan Südtirol News .

De eerste zitting om het vaderschap voor het eerste kind vast te stellen, is vastgesteld op 21 september. Het is onduidelijk of Mario S. het vaderschap voor de andere twee kinderen zal erkennen.