Wateroverlast China zorgt voor tientallen doden: tyfoon op komst

De afgelopen drie dagen viel op sommige plekken evenveel regen als normaal gesproken in een jaar valt. Veel wegen zijn verwoest en een groot deel van de getroffen provincie is overspoeld met een laag modder. Op de Chinese staatstelevisie werd gezegd dat de schade is opgelopen tot ongeveer 9 miljard euro.

Ruim 495.000 mensen zijn geëvacueerd vanwege het noodweer. Veel mensen zijn met speciale boten of met helikopters in veiligheid gebracht. Op videobeelden is te zien dat op sommige plekken alleen nog de boomtoppen boven het water uitkomen.

Tyfoon In-Fa nadert nu de oostkust van China. Daar hebben uitlopers van de storm al veel regen uitgestort, net als op Taiwan. Het Chinese meteorologische centrum verwacht dat de storm in de oostelijke regio zal blijven rondhangen en daar voor langere periode voor veel regenval kan zorgen. Bij periodes van vloed zijn er overstromingswaarschuwingen van kracht aan de Oost-Chinese kust.