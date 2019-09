De powerplay van Pedro Sánchez

Het Spaanse parlement kwam woensdag voor de laatste keer voor de verkiezingen samen. Ⓒ Foto EPA

BARCELONA - Wat niemand in Spanje wilde, gaat toch gebeuren: de Spaanse kiezer moet opnieuw naar de stembus, voor de vierde keer in even zovele jaren. De onderhandelingen tussen Pedro Sánchez van de PSOE en de andere linkse voorman, Pablo Iglesias van Podemos, voor een linkse coalitie zijn definitief stukgelopen.