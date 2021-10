De Jonge: oudste ouderen kunnen booster krijgen

„We gaan over tot een booster-campagne”, zegt De Jonge. „Met name voor de oudste ouderen is dat als eerste van belang.”

Alle internationale studies laten zien dat de vaccins nog altijd enorm goed beschermen tegen ernstig ziek worden, zegt De Jonge. „In een enkele internationale studie zie je dat de bescherming onder de oudste ouderen al wat afneemt. Daarom willen we hen in de gelegenheid stellen als eerste die booster te halen als oppepper voor het immuunsysteem.”

De derde prik moet volgens De Jonge ’het gedoe in de verpleeghuizen’ voorkomen. „Er zijn daar zo veel mensen ziek geweest het afgelopen jaar. Dat wil je gewoon niet meer hebben. Dus als je daar de ziekte buiten de deur kunt houden, moet je dat willen doen.”

Gezondheidsraad

Het zal niet zo zijn dat wie die derde prik niet haalt z’n status als volledig gevaccineerd verliest. „Dat is in Nederland niet aan de orde”, zegt De Jonge. De Gezondheidsraad is opnieuw gevraagd voor welke groepen een derde prik nuttig kan zijn. Met het RIVM en de GGD wordt afgestemd wanneer de booster-campagne begint. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet eerder voorbereidingen te treffen voor een derde prikronde voor wie als eerste is gevaccineerd. Volgens de CDA-bewindsman zijn die voorbereidingen in volle gang.