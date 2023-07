Woede over leegroven egelopvang: ’Diep- en dieptriest als je dit doet’

Papendrecht - Dierenvriend Ferry van Jaarsveld is zich rot geschrokken. Zijn egelopvang in Papendrecht kreeg in het weekend ongewenst bezoek: een dief haalde de kluis leeg en nam ook nog eens de donatiepot mee. „Diep- en dieptriest als je dit doet, want de dieren zijn de dupe.”

In Papendrecht zitten veel baby-egels, die extra zijn gedupeerd door de brutale roof. Ⓒ Roel Dijkstra