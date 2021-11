Rutte hoopt op coalitieakkoord voor kerst: ’Sint-akkoord lukt niet’

Vanuit de VVD zal het vooral secondant Sophie Hermans zijn die zich daarvoor moet gaan inzetten. Rutte erkent dat hij mede door de coronacrisis veel minder werk verzet in de formatie dan Hermans. Daar voelt hij zich „haast een beetje schuldig” over. „Er komt heel veel bij haar neer”, zegt Rutte. Hij is blij als hij formatiegesprekken kan bijwonen, laat hij weten.

Acht maanden

Het is volgens Rutte niet raar dat er bijna acht maanden na de verkiezingen nog geen akkoord is. Het duurde ruim zes maanden voordat de partijen eruit waren wie met wie zou onderhandelen, en volgens Rutte is het dan „echt niet gek” dat partijen nog zes tot acht weken aan een regeerakkoord schrijven.

Het kabinet-Rutte IV moet „meer transformerend” worden dan zijn vorige, aldus de premier, „met meer elan.” Rutte III stond volgens hemzelf nog grotendeels in het teken van herstel na de economische crisis. Nu staat Nederland er economisch sterk voor en is het tijd om vraagstukken rondom veiligheid, klimaat en onderwijs op te lossen, zegt Rutte. „Daar is op zich ook geld voor. Of het allemaal lukt, kan ik niet garanderen.”