Adriaansens: ’Heel Nederland voor 2030 toegang tot snel internet’

Minister Micky Adriaansens (Economische zaken) wil dat in 2030 geregeld hebben, als onderdeel van haar ’strategie digitale economie’. Op dit moment kan 90 procent van Nederland al een aansluiting voor snel internet (meer dan 1 gigabit per seconde) nemen. Dat moet worden opgeplust naar 100 procent, ook op de bijna 20.000 adressen in zogenoemde buitengebieden.

Als de markt dat niet zelf regelt, wil Adriaansens ingrijpen. Dat moet of met staatssteun gebeuren, of door leveranciers te verplichten dat iedereen toegang krijgt tot snel internet.

Overal 5G

Ook snel mobiel internet moet voor iedereen bereikbaar worden. Het kabinet wil dat er in alle bewoonde gebieden dekking voor 5G-internet komt. Komend jaar worden daarvoor weer frequenties geveild, die daarbij kunnen helpen.

Nederland hoort volgens Adriaansens nu bij de ’wereldtop’ qua digitalisering. „Maar stilstand is achteruitgang. Daarom stellen we ambitieuze doelen. We gaan investeren in technologieën als kunstmatige intelligentie en quantum, maar ook in een sterke en betrouwbare vaste en mobiele infrastructuur.”