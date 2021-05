Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen, aantal nieuwe coronagevallen afgenomen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2551 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er zes meer dan op woensdag, maar ruim negentig minder dan afgelopen maandag en zo’n 150 minder dan een week geleden.

Het aantal nieuwe coronagevallen dat is geregistreerd is 6861. Dat zijn er 424 minder dan woensdag. Vergeleken met vorige week donderdag gaat het om een daling van 435 positieve tests. Ook ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is er nu sprake van een afname. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7172 besmettingen per etmaal.

In Amsterdam (375) en Rotterdam (371) werden de meeste besmettingen vastgesteld in de afgelopen 24 uur. In Den Haag kregen 188 inwoners een positieve testuitslag. In Utrecht kwamen 162 nieuwe besmettingen aan het licht en in Tilburg 116.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden eveneens 24 overlijdens geregistreerd.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg naar 1744. Dat is een toename van 29 ten opzichte van woensdag, maar een flinke daling ten opzichte van vorige week. Intensive cares behandelen nu 807 mensen vanwege de gevolgen van een coronabesmetting, 23 minder dan op woensdag. Dat aantal schommelt al ongeveer drie weken tussen de 800 en 850.

De ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 259 patiënten nieuw opgenomen op intensive cares en verpleegafdelingen. Voor een donderdag is dat het laagste aantal sinds half maart. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen week 2019 nieuwe patiënten opgenomen, gemiddeld 288,4 per dag, en dat is het laagste peil in ongeveer drie weken.

Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, vindt dat de bestaande coronamaatregelen pas zouden moeten worden versoepeld als het aantal ziekenhuis- en ic-opnames met 20 procent daalt ten opzichte van de situatie vorige week. Daarvoor zouden de aantallen nog aanzienlijk verder omlaag moeten.