Burgemeester grijpt met noodbevel in tegen carnavalsoptocht, ook elders feestgangers

De gemeente en politie zijn in beraad over verdere stappen tegen de vereniging. Dat meldt de gemeente Tubbergen, waar Geesteren onder valt, in een verklaring op de eigen website.

De gemeente nam naar eigen zeggen zaterdagavond contact op met de voorzitter van de Geesterense jeugdvereniging, na een oproep van de Kroegtijgers voor een alternatieve optocht. In dat gesprek zou de voorzitter „nadrukkelijk” zijn gewaarschuwd de optocht niet door te laten gaan. Toen zondagochtend toch zo’n veertig auto’s de straat opgingen, vaardigde de burgemeester het noodbevel uit. De optocht is daarna volgens de gemeente gestaakt.

Online carnaval

De burgemeester zegt het ontzettend jammer te vinden dat dit nodig is. „We begrijpen dat het heel jammer is dat carnaval niet door kan gaan. Daarom hebben we veel waardering voor de verenigingen die moeite hebben gedaan voor het organiseren van online carnavalsgala’s. We vinden het ontzettend jammer dat de jeugd, die eigenlijk het meest digitaal vaardig is, hier niet op heeft aangehaakt en ondanks een flinke waarschuwing toch een optocht heeft gehouden”, zegt burgemeester van Tubbergen Wilmien Haverkamp-Wenker.

Naar schatting meer dan tweehonderd carnavalisten hebben zich zondagmiddag verzameld op het Vrijthof in Maastricht. Politie en handhaving van de gemeente houden een oogje in het zeil en roepen de mensen op het plein met luidsprekers op om zich aan de coronaregels te houden, schrijft de Limburger.

Als de mensen ook aan een tweede verzoek van de handhavers niet voldoen, worden er boetes uitgeschreven. Ook op het Pancratiusplein in Heerlen verzamelden zich zondagmiddag enkele tientallen mensen om de eerste carnavalsdag te vieren. Ook daar was de sfeer gezellig, en werd onder meer het Limburgs Volkslied onder een stralende middagzon gezongen.

Tilburg

De politie in Tilburg let zondag extra op in het centrum van de stad, nadat het zaterdag op het Piusplein en in de Piushaven te druk zou zijn geweest met mensen die toch gezellig carnaval wilden vieren. Op Twitter adviseert de Tilburgse politie in het Tilburgs dat als het te druk wordt, ze met een 1,5 meter polonaise naar huis moeten gaan.

Hoeveel mensen er zaterdag precies waren, vindt een politiewoordvoerder lastig aan te geven. „Maar het was te druk.” Volgens de zegsman dronken mensen er een biertje en is de politie over het algemeen best tevreden met de „sfeer waarin dat alles plaatsvond.” Maar de politie moet controleren op de coronaregel van 1,5 meter afstand en op zaken als samenscholing, aldus de woordvoerder.