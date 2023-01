Premium Het beste van De Telegraaf

’Je kunt wel gaan schreeuwen, maar je kunt ze ook helpen’ Straatcoaches van voormalig kickbokskampioen in actie tegen asieloverlast: ’Spreken dezelfde taal’

Door Niels Rigter

’Marshals’ Marvin Irion (l.) en Gianni Lo Ning Hing lopen door het centrum van Ter Apel. „Die jongens kennen ons.” Ⓒ foto’s Jos Schuurman

Ter Apel - Om overlast van asielzoekers in Ter Apel aan te pakken, lopen in het dorp nu ook de straatcoaches van voormalig kickbokskampioen Marvin Irion rond. Niet hun vuisten, maar hun babbel en Amsterdamse branie zijn hun wapens. Binnen een paar weken hebben ze grote populariteit verworven in het dorp, behalve bij concurrerende beveiligers.