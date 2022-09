Premium Het beste van De Telegraaf

Start vaccinatiecampagne, maar waar is die prik eigenlijk nog goed voor?

Door Ron Langenveld Kopieer naar clipboard

Ⓒ Ermindo Armino

Geleen - Als zelfs de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het einde van de coronapandemie in zicht is, waarom moeten wij ons dan nog laten vaccineren? Omdat immuniteit een lastig ding is, stelt Christian Hoebe van de GGD Zuid-Limburg. „Die moet je op peil houden.”