Zes verdachten groepsverkrachting blijven tot na weekend vast

De politie tijdens een inval bij een autogarage, na de aanhouding van acht mannen die worden verdacht van groepsverkrachtingen. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Zes van de acht mannen die dinsdag zijn aangehouden in verband met groepsverkrachtingen van drie minderjarige meisjes in Den Bosch blijven tot na het weekend vastzitten. Hun arrestatie en inverzekeringstelling is rechtmatig, maakte de rechtbank Oost-Brabant vrijdagmiddag bekend.