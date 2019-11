Amsterdam - Black Friday is pas volgende week, maar de voorbereidingen op wat in Nederland ’Zwarte Vrijdag’ heet, zijn in volle gang met zogeheten pre-party’s en extra korting in de aanloop ernaartoe. 70% van de Nederlanders denkt dat de kortingen op Black Friday nep zijn, zo blijkt uit onderzoek, maar toch blijkt een vijfde van de ondervraagden iets te kopen op die dag. Vijf vragen over Black Friday.