3 jaar cel en tbs voor moeder Shelly (26) na GHB-vergiftiging baby

Volgens de rechtbank is er geen bewijs voor de stelling dat de ernstig verslaafde vrouw, afkomstig uit Lelystad, de baby met opzet de GHB heeft toegediend. Hoe het meisje de drugs binnen heeft gekregen, is niet vast komen te staan. Maar het roekeloze handelen van de vrouw heeft wel tot de dood van het kind geleid, concludeert de rechtbank, en daarmee is zij schuldig. Zij heeft de drugs in huis gehaald en gebruikt terwijl zij als enige de zorg over het kind had.

De vrouw nam de GHB op de bewuste dag, 1 oktober 2020, aan het eind van de middag in, in de keuken van haar woning, waar ook het drinkflesje van haar dochtertje stond. In de loop van de nacht merkte ze dat het kind niet in orde was. Enkele uren later merkte ze dat de toestand van het kind ernstig was verslechterd. Ze belde 112, waarop de hulpdiensten in de woning hebben hebben gepoogd het meisje te reanimeren. Zij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij op 3 oktober 2020 overleed.

Gedragsdeskundigen stelden zowel een drugsprobleem als een psychische stoornis vast bij de vrouw en meenden dat zij niet onbehandeld kan terugkeren in de samenleving. De rechtbank heeft dit advies overgenomen. Na haar celstraf en behandeling kan het Openbaar Ministerie de vrouw in de gaten houden door een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel die de rechtbank heeft opgelegd.

Het OM, dat wel was uitgegaan van opzet, had vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist.