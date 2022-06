Eeuwenoud vermist zeldzaam prekenboek duikt op in Nederland, terug bij kerk

Nadat iemand het zeldzame boek met preken had gekocht, dook het korte tijd later op in Italië. Daar werd het na een nieuwe zoektocht in beslag genomen omdat het tegen het kerkelijk recht is om eigendommen van de kerk te ontvreemden. Het bijzondere en waardevolle prekenboek werd nadat het werd getraceerd in zuidelijk Europa door officieren van de carabinieri, de Italiaanse politie, meegenomen, in bewaring gegeven aan lokale geestelijken en enige tijd later teruggegeven aan de katholieke kerk in Glasgow.

Het prekenboek van de legendarische kardinaal Bellerine dateert uit 1605, en werd begin 1900 door een priester geschonken aan het aartsbisdom in Glasgow. Het is niet bekend wanneer het uit de collectie werd verduisterd, maar in september 2020 kwamen agenten het op het spoor nadat het op een Nederlandse website te koop werd aangeboden. Ze waren net te laat om in te grijpen omdat het in oud leer ingebonden manuscript al snel van eigenaar was gewisseld. Politieagenten in Schotland werkten daarop samen met Nederlandse en Italiaanse collega’s om het boekwerk alsnog terug te krijgen. Het werd in april formeel teruggegeven aan het Scots College in Rome, voordat het werd teruggebracht naar Schotland.

’Een godswonder’

Detective Sergeant Billy Telford van de Schotse erfgoed-criminaliteitsgroep, vindt het een godswonder dat het eeuwenoude religieuze werk dat zo lang onvindbaar was, ineens weer boven water kwam. „Dit is een fantastisch resultaat voor de kerk en voor alle officieren die bij het onderzoek betrokken zijn”, jubelde hij in de Glasgow Times. „Het was een buitengewoon interessante zaak om aan te werken, het is goed dat het boek terug is gekeerd naar zijn wortels, hier in Schotland.”

Telford zegt geen flauw idee te hebben hoe het katholieke geschrift, nadat het in rook leek opgegaan, online te koop kon worden aangeboden, maar was er ook wel heilig van overtuigd dat het op een gegeven moment weer zou opduiken. „Het is nu terug waar het thuishoort, mét een fascinerend verhaal over zijn reis.”