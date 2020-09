350 studenten Europacollege Brugge in quarantaine

Alle lessen verlopen momenteel online. De burgemeester van de historische stad en toeristische trekpleister roept de studenten op zich aan de strikte maatregelen van veertien dagen quarantaine te houden. „Het is voor hun eigen welzijn en dat van alle Bruggelingen”, zegt hij. „Overtredingen zullen we absoluut niet tolereren.”

Het Europacollege is het oudste postdoctorale, internationale instituut dat gespecialiseerde studies van Europese Zaken aanbiedt in het Engels en Frans. Na het instorten van het communistische Oostblok werd ook een campus in Warschau opgericht. Oud-EU-buitenlandchef Federica Mogherini is sinds dit jaar rector. Het college heeft veel toekomstige leiders afgeleverd, onder wie de (nu oud-)premiers van Denemarken Helle Thorning-Schmidt en Finland Alexander Stubb, en de Britse vicepremier Nick Clegg.