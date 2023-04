Premium Het beste van De Telegraaf

In Haarlemmermeer, Venlo en Almere zullen bewoners er met afgrijzen aan terugdenken Na grote verliezen én schandalen is er einde gekomen aan bloeitijd Floriade

Door Gijsbert Termaat

Almere, Floriade Ⓒ ALLESSIE, ALDO

Het is gedaan met de Floriade. De wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 nog in Almere werd gehouden wordt niet langer georganiseerd. Een aanvankelijk succesnummer gleed in de loop der jaren af tot een ernstig verliesgevende attractie met tal van schandalen. Volgens de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR), dat het evenement organiseerde, past het concept niet meer in deze tijd.