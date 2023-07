Sietze op wanhopige zoektocht naar onvindbare liefde: ’De mooiste en liefste vrouw’

Hoorn - Sietze Sietzema (45) uit Delfzijl is tot over zijn oren verliefd op de Hoornse Elyn (42). Hij heeft haar ruim een maand terug ontmoet op het Stadspark Live festival in Groningen, maar het uitwisselen van telefoonnummers is misgegaan en zijn talloze pogingen om Elyn terug te vinden zijn mislukt.

Sietze Sietzema zoekt zijn liefde in Hoorn. Ⓒ Eigen foto.