Doodgeschoten man op woonwagenkamp was 34 jaar, woonde er niet

Kopieer naar clipboard

Op het woonwagenkamp is kort na de schietpartij een 30-jarige verdachte uit Maarheeze aangehouden. Ⓒ RICO VOGELS / PERSBUREAU HEITINK

MAARHEEZE - De man die zondagmiddag is doodgeschoten op een woonwagenkamp in het Brabantse Maarheeze was 34 jaar oud. Zijn identiteit wordt nog verder onderzocht, maar volgens een politiewoordvoerster is in ieder geval duidelijk dat hij niet op het kamp woonde.