Binnenland

Grote ravage door opblazen geldautomaat in hotel in Diemen

Een geldautomaat in een hotel aan het Diemerhof in het Noord-Hollandse Diemen is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.20 uur opgeblazen. Volgens de politie veroorzaakte de ontploffing „een enorme ravage.” Er zijn geen gewonden gevallen. De aanwezige gasten en personeel werden geëvacueerd en ...