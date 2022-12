Man zonder rijbewijs botst op tegenligger zonder rijbewijs

Kopieer naar clipboard

Opvallend: beide bestuurders hadden geen rijbewijs. Ⓒ PERSBUREAU METER ASSEN

VLAARDINGEN - De politie heeft donderdag in Vlaardingen na een botsing twee automobilisten staande gehouden die beiden zonder rijbewijs reden. Een van hen werd voor de 11e keer betrapt op rijden zonder rijbewijs en was ook onder invloed van drugs. De auto van de 21-jarige Rotterdammer is in beslag genomen.