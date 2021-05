’Quarantaineplicht pas per begin juni’

Nu geldt er nog een advies om thuis te blijven na zo’n reis, met een nieuwe wet wordt daar binnenkort een plicht van gemaakt. Dat duurt langer dan betrokken bewindslieden eerder dachten, half mei moet de Eerste Kamer nog stemmen over het voorstel.

Er is discussie over de noodzaak van het plan, omdat steeds meer gebieden - zeker binnen Europa - naar verwachting spoedig niet meer als riskant worden aangemerkt. Bovendien is er veel te doen over de handhaving, want hoe controleer je precies wat vakantiegangers op welke plek doen en of ze bij terugkomst wel echt in quarantaine gaan?

Steekproef

Demissionair ’coronaminister’ De Jonge kondigde dinsdagochtend aan daar werk van te maken. Er worden namelijk 1500 reizigers per week nagebeld die terug naar Nederland komen en mogelijk door coronarisico’s in quarantaine moeten. De bewindsman schat dat het om een steekproef bij één op de acht inreizigers zou gaan, al is dat afhankelijk van het aantal reisbewegingen en landen waarin verblijf op dat moment als riskant wordt aangemerkt.

De minister merkte op dat in rap tempo steeds minder reizigers quarantaineplichtig zijn. „Omdat de reikwijdte van de wet beperkt is tot zeerhoogrisicogebieden.” Dat zijn landen waar de besmettingsgraad hoog is, onvoldoende controle is en waar gevaarlijke virusvarianten zijn. „Verder zal de komende maanden naar verwachting, door een dalende infectiegraad en vaccinaties, een beperkt aantal zeer hoog risicogebieden overblijven, zeker in Europa.”