Man met 16 kilo cocaïne in auto opgepakt na achtervolging met 260 km/u

HUIJBERGEN - Een 35-jarige man met 15 pakketten met vermoedelijk ongeveer 16 kilo cocaïne is in de nacht van donderdag op vrijdag in het Brabantse Huijbergen aangehouden. De man werd opgepakt na een achtervolging, waarbij snelheden boven de 260 kilometer per uur werden gehaald, meldt de politie.