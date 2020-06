Vrachtwagen met gevaarlijke stoffen op zijn kop langs A16

De chauffeur van de auto moest uit het voertuig worden bevrijd. Welke verwondingen hij heeft opgelopen, weet de brandweerwoordvoerder niet exact. De chauffeur van de vrachtwagen raakte lichtgewond en wist zelf uit het voertuig te komen.

Er zijn meerdere omleidingen ingesteld. De ANWB meldt dat het verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Haringvlietbrug over de A29. Of vanuit Breda via Gorinchem.

De woordvoerder van de brandweer adviseert weggebruikers de omleidingen goed in de gaten te houden en te volgen. „Zeker met dit warme weer wil je niet in de file terechtkomen.”