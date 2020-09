Valt Mokum in het water?

Vele meters kade verdwenen dinsdag plots in de gracht. Daardoor staat het UvA-gebouw plots aan het water. Ⓒ Michel van Bergen

Al jaren wordt er gewaarschuwd voor gammele kades en bruggen in Amsterdam. Dinsdag stortte plotseling een meterslange walmuur in de gracht bij de Grimburgwal, waardoor het gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) nu aan het water staat. Hoewel de kade toebehoort aan de UvA, waarschuwt wethouder Sharon Dijksma: „Dit kan helaas ook op andere plekken in de stad gebeuren.”