Belgische kok is 500 borden kwijt

Chef-kok Filip Meul, van brasserie ’t Polderhuis, zit nu met de handen in het haar, schrijft VRT. „Als de terrassen openen op 8 mei, heb ik borden tekort om te kunnen openen”, verzucht hij. De chef heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en weigert daarom zijn gerechten in aluminium schaaltjes te serveren. „Als je dan bijvoorbeeld carpaccio eet van zo’n schaaltje, dan smaakt dat niet”, geeft hij te kennen.

Principe

Dat principe kan hem zo meteen duur komen te staan, want als hij zijn borden niet tijdig terug heeft, wordt het moeilijk om op 8 mei open te gaan. „Vijfhonderd nieuwe borden kopen is onhaalbaar”, vertelt hij.

Iedereen vraagt zich inmiddels hardop af of het niet verstandiger was geweest om borg te vragen voor de borden. „We vinden het moeilijk om dat te doen in tijden waarin iedereen het moeilijk heeft”, legt de kok uit. „Stel dat je 10 euro per bord vraagt, want dat zijn ze zeker waard, dan moet iemand die vier gerechten bestelt 40 euro extra betalen. Dat is te veel. Dat wilden we mensen niet aandoen.”

De hoop leeft bij Filip Meul in ieder geval nog dat klanten die borden van hem hebben, ze nog snel komen terugbrengen. Alleen op die manier kan hij binnenkort, net als andere restaurants, zijn keuken weer opengooien.